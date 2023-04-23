«Барселона» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.45.

«Барселона» и «Атлетико» проведут игру в рамках очередного тура испанской Примеры. Интересная встреча двух соперников из топ-3 таблицы. Не думаю, что каталонцам тут легко удастся победить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» немного выпал из нашего взора. Клуб повылетал почти со всех турниров. Однако подопечные Симеоне воспользовались этим себе во благо. Сейчас клуб идёт на серии побед в Ла Лиге. Собственно, «матрасники» уже даже догнали «Реал» в таблице – разрыв между ними составляет всего два очка. Поэтому уже после этого тура «Атлетико» может подняться на второе место.

Испания - Примера. 30-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Барселона Барселона Не начался Атлетико М Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот «Барселона» после того, как сильно оторвалась от «Реала» в Примере, немного расслабилась. В последних турах подопечные Хави не выигрывали – 0:0 с «Жироной» и 0:0 с «Хетафе». Клуб не может забить уже в трёх играх кряду. Но после вылета из Кубка Испании сине-гранатовые тоже могут бросить все силы к уверенному завоеванию чемпионства в Примере.

В общем, я, если честно, «Барселону» тут очевидным фаворитом не вижу. Каталонцы начали часто оступаться, редко стали забивать. А «Атлетико» как раз набрал ход. Думаю, мадридцы дадут бой каталонцам.

Считаю весьма вероятной тут ставку на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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