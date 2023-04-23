ЦСКА — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ в Москве

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА за 1.86.
«Интересное дерби состоится в рамках этого тура РПЛ – ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Обе команды набрали форму, часто побеждают. Так что разгрома одного из соперников я тут точно не жду.
ЦСКА сейчас выступает очень уверенно. В РПЛ армейцы идут на серии побед. В том числе удалось подопечным Федотова обыграть «Зенит» — 1:0. В таблице чемпионата клуб идет четвёртым и отстаёт от «Ростова» со «Спартаком» всего на несколько очков. Так что вполне вероятно, что за медали ЦСКА ещё поборется.
Также о хорошей форме армейцев говорит и их график. Параллельно с РПЛ клуб выступает в Кубке России. Да, в первом матче финала Пути РПЛ подопечные Федотова сыграли вничью с «Уралом» (1:1). Но вот до этого ЦСКА выбил «Крылья Советов» и «Краснодар».
«Локомотив» исправил ситуацию, в которую попал в первой половине сезона. Уже давно не идёт речи о сохранении его прописки в РПЛ. Возможно, даже выше середины таблицы железнодорожникам удастся финишировать.
В последнее время подопечные Галактионова тоже почти только выигрывали. Единственная потеря очков у «Локомотива» ожидаемо произошла с «Зенитом» (1:2). Зато в атаке клуб играет уверенно – часто стал забивать по три-четыре мяча.
Думаю, определённую роль в этом матче сыграет домашняя арена. ЦСКА помогут свои трибуны. Да, «Локомотив» тоже находится в хорошей форме. Но я предпочтение тут всё-таки отдаю армейцам.
Моя ставка – победа ЦСКА», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 10.56.
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