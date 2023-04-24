«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:1 за 13.0.
«На «Спартак» оказывается очень серьёзное давление. Вокруг клуба негативный фон, ветераны кричат «позор» и начинают сомневаться в Абаскале.
«Краснодар» тем временем выглядит очень неплохо: как в чемпионате, так и в Кубке России.
Главная проблема «быков» — они не всегда способны удержать победный счёт, даже когда ведут в два мяча. Но убеждён, что «Краснодар» едет в Москву побеждать. И победит.
Предлагаю поставить на победу «быков» в результативном матче, в котором забьют обе команды».
Экспресс с коэффициентом 10.11.
Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг».
Иван Игнатьев: маловероятно, что я останусь в «Локомотиве».
Кордоба: переходил в «Краснодар», чтобы играть в еврокубках.
Главный тренер «Акрона»: после «Спартака» поздравили Бердыев и Ташуев.
- 24 апреля 2023
-
10:00
- 23 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
00:39
- 22 апреля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00