«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:1 за 13.0.

«На «Спартак» оказывается очень серьёзное давление. Вокруг клуба негативный фон, ветераны кричат «позор» и начинают сомневаться в Абаскале.

«Краснодар» тем временем выглядит очень неплохо: как в чемпионате, так и в Кубке России.

Главная проблема «быков» — они не всегда способны удержать победный счёт, даже когда ведут в два мяча. Но убеждён, что «Краснодар» едет в Москву побеждать. И победит.

Предлагаю поставить на победу «быков» в результативном матче, в котором забьют обе команды».

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 10.11.

Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг».

Иван Игнатьев: маловероятно, что я останусь в «Локомотиве».

Кордоба: переходил в «Краснодар», чтобы играть в еврокубках.

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