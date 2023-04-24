«Аталанта» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свой прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Рома».
Ставка: победа «Аталанты» за 2.34.
«Аталанта» примет дома «Рому» в очередном туре Серии А. Чемпионат выходит на финишную прямую, и скоро будет решаться, кто примет участие в еврокубках. Особенно остро стоит вопрос у бергамасков. Так что тут я точно жду борьбы до последних минут.
Собственно, до последних минут римлянам пришлось пару дней назад играть с «Фейеноордом» в ответном матче Лиги Европы. Команды устроили яркий матч, доиграли до дополнительного времени. Но там уже сильнее оказались подопечные Моуринью, которые прошли в полуфинал.
В Серии А у клуба дела тоже идут достаточно хорошо. Правда, после возвращения «Ювентусу» 15 очков «Рома» сместилась на четвёртую строчку. Так что расслабляться команде некогда – сзади её поджимают «Милан» и «Интер». Хотя претензий к подопечным Моуринью сейчас нет – они идут на серии из трёх побед.
А вот кто точно пострадал от возвращения «Ювентусу» очков, так это «Аталанта». У неё ситуация в чемпионате сложнее. Клуб опустился на седьмое место с 49 очками. Однако «Интер» опережает подопечных Гасперини только на два очка. «Милан» тоже большого отрыва не имеет от преследователей. Поэтому борьба за еврокубки у «Аталанты» в самом разгаре. Несколько побед могут позволить ей вернуться в топ-6.
В последних матчах бергамаски чередовали разные результаты, пару раз очки потеряли. Но я уверен, что с «Ромой» команда сыграет надёжно. Сами римляне будут уставшие после Лиги Европы. Да и мотивации у хозяев поля всё равно сейчас больше.
Так что мой вариант ставки – победа «Аталанты» за 2.34».
Экспресс с коэффициентом 10.11.
Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг».
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