«Аталанта» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свой прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Рома».

Лучшие прогнозы на Серию А.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.34.

«Аталанта» примет дома «Рому» в очередном туре Серии А. Чемпионат выходит на финишную прямую, и скоро будет решаться, кто примет участие в еврокубках. Особенно остро стоит вопрос у бергамасков. Так что тут я точно жду борьбы до последних минут.

Собственно, до последних минут римлянам пришлось пару дней назад играть с «Фейеноордом» в ответном матче Лиги Европы. Команды устроили яркий матч, доиграли до дополнительного времени. Но там уже сильнее оказались подопечные Моуринью, которые прошли в полуфинал.

В Серии А у клуба дела тоже идут достаточно хорошо. Правда, после возвращения «Ювентусу» 15 очков «Рома» сместилась на четвёртую строчку. Так что расслабляться команде некогда – сзади её поджимают «Милан» и «Интер». Хотя претензий к подопечным Моуринью сейчас нет – они идут на серии из трёх побед.

Италия - Серия А. 31-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Аталанта Бергамо Не начался Рома Рим Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот кто точно пострадал от возвращения «Ювентусу» очков, так это «Аталанта». У неё ситуация в чемпионате сложнее. Клуб опустился на седьмое место с 49 очками. Однако «Интер» опережает подопечных Гасперини только на два очка. «Милан» тоже большого отрыва не имеет от преследователей. Поэтому борьба за еврокубки у «Аталанты» в самом разгаре. Несколько побед могут позволить ей вернуться в топ-6.

В последних матчах бергамаски чередовали разные результаты, пару раз очки потеряли. Но я уверен, что с «Ромой» команда сыграет надёжно. Сами римляне будут уставшие после Лиги Европы. Да и мотивации у хозяев поля всё равно сейчас больше.

Так что мой вариант ставки – победа «Аталанты» за 2.34».

Экспресс с коэффициентом 10.11.

Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг».

Иван Игнатьев: маловероятно, что я останусь в «Локомотиве».

Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — «Краснодар».

Главный тренер «Акрона»: после «Спартака» поздравили Бердыев и Ташуев.