«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начало, кто фаворит, где смотреть онлайн

24 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Краснодар». Начало – в 19:00 мск.
В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех краснодарцев оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.85.
Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Краснодар» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.
Экспресс с коэффициентом 10.11.
Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — «Краснодар».
Иван Игнатьев: маловероятно, что я останусь в «Локомотиве».
Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг».
Главный тренер «Акрона»: после «Спартака» поздравили Бердыев и Ташуев.
- 24 апреля 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
00:39
- 22 апреля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00