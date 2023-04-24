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Эксперты оценили шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина после трёх поражений

Эксперты оценили шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина после трёх поражений
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23 апреля 2023 года в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь московский клуб на шаг ближе к победе в Кубке Гагарина и ведёт в серии со счётом 3-1. Несмотря на это, шансы на камбэк сохраняются.

Следующую пятую встречу команды проведут 25 апреля в Казани.

Эксперты оценили шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 8.00. Почти нет сомнений у букмекеров в том, что победит ЦСКА, поэтому коэффициент на это событие – 1.08.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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