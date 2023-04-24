Эксперты оценили шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина после трёх поражений

23 апреля 2023 года в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь московский клуб на шаг ближе к победе в Кубке Гагарина и ведёт в серии со счётом 3-1. Несмотря на это, шансы на камбэк сохраняются.

Следующую пятую встречу команды проведут 25 апреля в Казани.

Эксперты оценили шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 8.00. Почти нет сомнений у букмекеров в том, что победит ЦСКА, поэтому коэффициент на это событие – 1.08.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

Руководство «ПСЖ» приняло решение бесплатно отпустить Месси.

Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — «Краснодар».

Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг».

Иван Игнатьев: маловероятно, что я останусь в «Локомотиве».