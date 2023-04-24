«Аталанта» — «Рома»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Рома» в 31-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.02.

«Просто невероятная борьба идёт в Италии за места в Лиге чемпионов. И «Рома» — одна из её участниц. Пока что римляне занимают четвёртую строчку. Учитывая, что никто из верхней части таблицы не показывает стабильные результаты, дальше будет только интереснее. Теоретически и «Аталанта» может включиться в борьбу. В случае победы над «Ромой» разрыв станет четырёхочковым.

И в этом матче для меня «Аталанта» — фаворит. Она играет дома, где её страстно поддерживают. Была полноценная подготовка к этой встрече.

А «Рома» провела 120 минут поздно вечером в четверг с «Фейеноордом», это также может сказаться. Усталость будет чувствоваться, всё-таки уже концовка сезона. Да и эмоций римляне потратили немало, учитывая драматургию четвертьфинала с голландским клубом.

Выберу ставку – «Аталанта» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. Может быть ничья 1:1, но, скорее, хозяева дожмут «Рому».

Италия - Серия А. 31-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Аталанта Бергамо Не начался Рома Рим Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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