«Ак Барс» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на пятую игру финала Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – ЦСКА.

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.75.

«Ак Барс» прижат к стенке, «Ак Барс» в шаге от поражения, «Ак Барс» не показывает и толики той игры, которая принесла ему победу в первом матче финальной серии. А Зинэтула Билялетдинов пообещал к пятому матчу перетасовать весь состав. И, откровенно говоря, это единственное, на что могут надеяться болельщики казанской команды. В плане продолжения финала Кубка Гагарина. ЦСКА, как машина, мощно и неотвратимо едет к своей второй подряд победе. Конечно, общие шансы подопечных Сергея Фёдорова гораздо выше, чем у соперника. Но это только сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А в плей-офф бывало всякое. «Динамо», к примеру, в своё время, а именно в сезоне 2011/2012 годов, тоже проигрывало в финале 1-3, но сумело выиграть трофей. Смогут ли казанцы повторить подвиг бело-голубых более чем десятилетней давности? Не уверен. Но серию они продлить вполне могут. На своём льду им будет обеспечена сумасшедшая поддержка. И хоккеисты просто обязаны порадовать Казань. Хотя бы ещё один раз. Я думаю, что «Ак Барс» одержит победу и серия ещё вернётся в Москву. Победа «Ак Барса» в матче», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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