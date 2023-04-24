«Ак Барс» — ЦСКА. Радулов зря ломал клюшку

25 апреля состоится пятый матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» – ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех казанцев оценивается в 2.74.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА 25 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» – ЦСКА не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.27, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (25.04.2023)

Финальная серия возвращается в Казань, но хозяевам похвастаться нечем. Уверенная победа в первом матче так и осталась единственной для «Ак Барса». Дальше солировали москвичи, которые выиграли три встречи подряд и находятся в шаге от того, чтобы защитить титул.

Если первый матч в Казани ЦСКА проиграл, то второй так же уверенно повернул в свою пользу, победив со счётом 3:0. В Москве каждая игра проходила на тоненького. Удача могла повернуться лицом как к одной, так и к другой команде. Но оба раза остановилась на армейцах.

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В третьем матче серии «Ак Барс» по инерции давил и сделал всё для победы. В четвёртой игре ЦСКА продемонстрировал, что не зря ведёт в серии. Пропустив первыми, хозяева не рассыпались, а взяли игру под контроль, остро атаковали, второй раз в серии перебросали «Ак Барс» и грамотно отработали в большинстве.

Решающий гол Владислава Каменева в четвёртом матче стал украшением и олицетворением даже не игры, а всей серии. Нелогичный и немного курьёзный, однако оттого не менее важный. Стоит ли после такого упрекать за эмоции Александра Радулова, сломавшего клюшку о ворота. «Ну как так?» — вопрос, который наверняка возник не только у лидера казанцев, но и у многих болельщиков.

«Ак Барс» не смог удержать преимущество там, где это было крайне важно сделать. Серия оставляет немного времени для возвращения интриги, и вряд ли казанцы его используют. Они сейчас в том положении, когда любая ошибка может стать решающей. Такое давление сказывается на игре «барсов».

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Заведённый до предела «Ак Барс» должен владеть преимуществом и, если сможет его реализовать, сократит отставание в серии. Но нет гарантий, что ЦСКА на кураже не дожмёт соперника.

Поскольку пятый матч в серии может стать решающим, он явно будет напряжённым и эмоциональным. В составе обеих команд хватает хоккеистов с тяжёлым характером, которые могут завестись, сыграть грубо и получить штраф. Предлагаем поставить на тотал штрафного времени больше 14.5 минуты за 2.20.

Прогноз и ставки на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА 25 апреля 2023 года

«Ак Барс» на волоске от вылета и уже вряд ли сможет спастись. Не в этом матче, так в каком-то из следующих армейцы уже не отпустят соперника. Судьба трофея может решиться уже в Казани, а потому игроки выложатся на максимум — и не только в хорошем смысле. Штрафов в этом матче будет больше обычного. На них и предлагаем сделать ставку.

Ставка: штрафное время — тотал больше 14.5 минуты за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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