«Каролина» — «Айлендерс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Ставка: победа «Каролины» и ТБ 4.5 за 2.89.
«Данная серия стала первой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, которая достигла состояния, когда каждый следующий матч может стать в серии последним. В роли «подвешенного за ноздрю» выступает «Айлендерс». Которому опять надавали много авансов (а как не надавать, если там вся вратарская линия – русская?), но который пока далёк от результатов своих предшественников конца 70-х – начала 80-х годов.
Ситуация для «островитян» осложняется тем, что пятый матч пройдет в Роли. И хоть «островитянам» в нынешнем плей-офф уже удалось там победить, веры в то, что за ближайшую неделю он сможет победить там ещё два раза, а между этими двумя победами выиграет ещё и дома, ну совершенно никакой. Даже при чётком осознании вратарского величия Илюши Сорокина и Сёмы Варламова, дай им бог по охапке «сухих» матчей.
То есть ситуация «бобик сдох» надвинулась на «Айлендерс» вплотную, и вопрос из разряда «если» перешёл в разряд «когда». Лично я считаю, что и с «когда» тоже практически все понятно и произойдёт это как раз в предстоящем пятом матче. Потому что «Каролина», как ни крути, идёт с набором скорости, «Каролина» везёт две победы с выезда и совершенно не собирается затягивать серию.
Поэтому можно с достаточным основанием прогнозировать средний по голевой наполняемости матч с тоталом выше 4.5. И победу в этом матче, а заодно и во всей серии одержат хозяева», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
Кучеров вышел на 25-е место в истории НХЛ по очкам в Кубке Стэнли.
Илья Воробьёв: ничего не знаю про интерес «Ванкувера».
- 25 апреля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:05
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 апреля 2023
-
19:00
-
18:02
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
00:39
- 22 апреля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00