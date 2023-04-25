«Каролина» — «Айлендерс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ставка: победа «Каролины» и ТБ 4.5 за 2.89.

«Данная серия стала первой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, которая достигла состояния, когда каждый следующий матч может стать в серии последним. В роли «подвешенного за ноздрю» выступает «Айлендерс». Которому опять надавали много авансов (а как не надавать, если там вся вратарская линия – русская?), но который пока далёк от результатов своих предшественников конца 70-х – начала 80-х годов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ситуация для «островитян» осложняется тем, что пятый матч пройдет в Роли. И хоть «островитянам» в нынешнем плей-офф уже удалось там победить, веры в то, что за ближайшую неделю он сможет победить там ещё два раза, а между этими двумя победами выиграет ещё и дома, ну совершенно никакой. Даже при чётком осознании вратарского величия Илюши Сорокина и Сёмы Варламова, дай им бог по охапке «сухих» матчей.

То есть ситуация «бобик сдох» надвинулась на «Айлендерс» вплотную, и вопрос из разряда «если» перешёл в разряд «когда». Лично я считаю, что и с «когда» тоже практически все понятно и произойдёт это как раз в предстоящем пятом матче. Потому что «Каролина», как ни крути, идёт с набором скорости, «Каролина» везёт две победы с выезда и совершенно не собирается затягивать серию.

Поэтому можно с достаточным основанием прогнозировать средний по голевой наполняемости матч с тоталом выше 4.5. И победу в этом матче, а заодно и во всей серии одержат хозяева», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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