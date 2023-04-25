«Лидс» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер».
Ставка: обе забьют за 1.66.
«Это ещё одна потенциально результативная игра. Семь последних матчей с участием «Лидса» оказываются таковыми с минимум тремя, а зачастую больше забитыми мячами. Йоркширцы неплохо выглядели на выходных в гостях у «Фулхэма», но немного не повезло, хотя команда атаковала немало, особенно после перерыва.
В четырёх из последних матчей с участием «Лестера» также забивалось минимум три мяча. На выходных «лисы» впервые с февраля победили, переиграв «Вулверхэмптон» 2:1, и в целом вполне прилично выглядели, даже без Мэддисона с Барнсом. Оба, к слову, под вопросом перед поездкой в Лидс, а также не будет Варди.
Рискну предположить, что к победе будет ближе «Лидс», но сложно представить, чтобы йоркширцы оставили свои ворота в неприкосновенности», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
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