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«Лидс» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

«Лидс» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Это ещё одна потенциально результативная игра. Семь последних матчей с участием «Лидса» оказываются таковыми с минимум тремя, а зачастую больше забитыми мячами. Йоркширцы неплохо выглядели на выходных в гостях у «Фулхэма», но немного не повезло, хотя команда атаковала немало, особенно после перерыва.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В четырёх из последних матчей с участием «Лестера» также забивалось минимум три мяча. На выходных «лисы» впервые с февраля победили, переиграв «Вулверхэмптон» 2:1, и в целом вполне прилично выглядели, даже без Мэддисона с Барнсом. Оба, к слову, под вопросом перед поездкой в Лидс, а также не будет Варди.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
25 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Рискну предположить, что к победе будет ближе «Лидс», но сложно представить, чтобы йоркширцы оставили свои ворота в неприкосновенности», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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