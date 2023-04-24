«Лидс» — «Лестер». Нависла угроза вылета! Нужно действовать

Одна из команд после этого матча может оказаться в зоне понижения. Страх вынуждает играть открыто в атаке.

25 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «павлинов»: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Победа «лис» оценена в 3.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер» 25 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лидс» — «Лестер» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер» (25.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 25 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК Лидс Юнайтед Лидс Не начался Лестер Сити Лестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер» состоится 25 апреля в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Пол Тирни в 22:00 мск даст стартовый свисток.

«Лидс» по ходу сезона демонстрировал неоднозначные результаты. С каждым туром риски отправиться в Чемпионшип повышались. По итогам 22-го тура «павлины» располагались на 17-й строчке турнирной таблицы АПЛ с 18 очками в активе. Руководство клуба решило не испытывать судьбу и отправило Джесси Марша в отставку.

«МЮ» начал подготовку к переговорам по трансферу Кейна.

В конце февраля экс-тренер «Рубина» Хави Гарсия принял предложение возглавить «Лидс». Под руководством опытного испанского специалиста произошли качественные игровые изменения, которые привели к улучшению результатов и положения команды в турнирной таблице.

В первую очередь повысилась эффективность игры в атаке. «Павлины» в девяти последних турах забили 13 голов и лишь раз покинули поле без результативного действия. При Гарсии «Лидс» обыграл «Саутгемптон» (1:0), «Вулверхэмптон» (4:2) и «Ноттингем Форест» (2:1), а также сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2). Благодаря этому поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы.

Впрочем, вопросов ещё достаточно много, и у Хави Гарсии полно работы. Команда испытывает трудности в обороне. За последние девять туров «Лидс» пропустил 23 мяча при 19 сейвах от Иллана Меслье. Суммарно «павлины» пропустили 62 гола по итогам 32 туров.

Калешин назвал странным увольнение Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Лестер» жутко регрессировал. Ещё в прошлом розыгрыше АПЛ команда вела борьбу за место в зоне еврокубков, а сейчас «лисы» располагаются в непосредственной близости с зоной вылета. По итогам 32 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая «Эвертон» лишь за счёт лучшей разницы голов.

Отставка Брендана Роджерса не принесла мгновенного эффекта. Однако Дину Смиту удаётся привести команду в чувство. Под его руководством «лисы» прервали девятиматчевую безвыигрышную серию, победив «Вулверхэмптон» (2:1).

Проблемы в защите никуда не делись, но над их решением работает Джон Терри, вошедший в тренерский штаб. После перерыва на ЧМ-2022 команда ни разу не сохранила ворота в безопасности, а значит, работать есть над чем.

«Лестер» проиграл 8 из 10 последних встреч АПЛ. Команда далека от оптимальной формы, но с новым тренером есть прогресс. «Лисы», как и «павлины», не отличаются надёжностью в защите. Учитывая прогресс «Лидса» под руководством Хави Гарсии, в частности в атаке, мы бы рекомендовали заключить пари на тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер» 25 апреля 2023 года

Обе команды не лишены турнирной мотивации и испытывают серьёзные проблемы в обороне. «Лидс» пребывает в сравнительно лучшей игровой форме, чем соперник. Хави Гарсия подтянул игру команды в атаке. О прогрессе Дина Смита в «Лестере» говорить ещё рано, но три гола в двух матчах, в том числе с «Ман Сити» (1:3) – весьма неплохой показатель. Ожидается игра на встречных курсах с результативным сценарием. Рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

«Марсель» хочет приобрести Сперцяна летом 2023 года.

Сборная Украины продолжит выступление в отборе Евро-2024.

Президент РПЛ отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев Советов».

ФНЛ уведомила крымские клубы о принятии в лигу в случае прохождения лицензирования.