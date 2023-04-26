«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.86.

«Вест Хэм» легко разобрался с «Борнмутом» в прошлом туре, а «Ливерпуль» не без труда обыграл «Ноттингем Форест». Лондонцы явно ожили в последнее время и уже оторвались от зоны вылета, однако еще не обезопасили себя. Матч против «Ливерпуля» станет отличной проверкой на фоне топового соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Красные сейчас в погоне за топ-4 АПЛ и все еще сохраняют шансы на место в зоне Лиги чемпионов, но для этого надо побеждать в предстоящем матче. «Ливерпуль» в последних трех матчах забил 9 голов. Это придаст команде уверенность и победный настрой. Моя ставка — победа «Ливерпуля» с кефом 1.86», — сказал Погребняк.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 21:45 МСК Вест Хэм Юнайтед Лондон Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 20.40.

Канчельскис: Дзюба — хищник, один из сильнейших футболистов России.

Анчелотти раскритиковал Винисиуса за дисциплину на поле.

«Что он делает в «Спартаке»? Орлов – о Дуарте.