«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.86.
«Вест Хэм» легко разобрался с «Борнмутом» в прошлом туре, а «Ливерпуль» не без труда обыграл «Ноттингем Форест». Лондонцы явно ожили в последнее время и уже оторвались от зоны вылета, однако еще не обезопасили себя. Матч против «Ливерпуля» станет отличной проверкой на фоне топового соперника.
Красные сейчас в погоне за топ-4 АПЛ и все еще сохраняют шансы на место в зоне Лиги чемпионов, но для этого надо побеждать в предстоящем матче. «Ливерпуль» в последних трех матчах забил 9 голов. Это придаст команде уверенность и победный настрой. Моя ставка — победа «Ливерпуля» с кефом 1.86», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 20.40.
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