«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.53.

«В ворота «Райо Вальекано» каталонцы не могут забить уже три матча подряд. В прошлом сезоне «Райо Вальекано» дважды обыграл «Барсу» с одинаковым счетом 1:0, а в матче текущего сезона команды сыграли со счетом 0:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Райо Вальекано» времени на подготовку было на день больше. Команда идет в середине турнирной таблицы и уже ни на что не претендует, но она знает и умеет играть против «Барселоны». Мне кажется, что добиться какого-то серьезного перевеса в этом матче каталонцам будет сложно. Тем не менее в игре «Барсы» позитивная динамика – в матче против «Атлетико» каталонцы создали много голевых моментов. С возвращением Де Йонга и Педри «Барселона» заиграла ярче, но вряд ли она забьет много в матче против неуступчивого соперника.

Испания - Примера. 31-й тур 26 апреля 2023, среда. 23:00 МСК Райо Вальекано Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Мне кажется, что «Барселона» как минимум не проиграет. Думаю, что здесь вполне резонная ставка, что «Барселона» не проиграет при тотале меньше 3,5. Игра будет средняя по результативности – рискну сделать ставку 2-3 гола в матче», — сказал Вишневский.

Экспресс с коэффициентом 20.40.

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