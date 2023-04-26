«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона».
Ставка: «Барселона» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.53.
«В ворота «Райо Вальекано» каталонцы не могут забить уже три матча подряд. В прошлом сезоне «Райо Вальекано» дважды обыграл «Барсу» с одинаковым счетом 1:0, а в матче текущего сезона команды сыграли со счетом 0:0.
У «Райо Вальекано» времени на подготовку было на день больше. Команда идет в середине турнирной таблицы и уже ни на что не претендует, но она знает и умеет играть против «Барселоны». Мне кажется, что добиться какого-то серьезного перевеса в этом матче каталонцам будет сложно. Тем не менее в игре «Барсы» позитивная динамика – в матче против «Атлетико» каталонцы создали много голевых моментов. С возвращением Де Йонга и Педри «Барселона» заиграла ярче, но вряд ли она забьет много в матче против неуступчивого соперника.
Мне кажется, что «Барселона» как минимум не проиграет. Думаю, что здесь вполне резонная ставка, что «Барселона» не проиграет при тотале меньше 3,5. Игра будет средняя по результативности – рискну сделать ставку 2-3 гола в матче», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 20.40.
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