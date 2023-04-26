«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.90.

«Вот и наступил тот матч, которого фанаты английского футбола ждали так давно. Игра, по сути, за титул. «Манчестер Сити» примет дома «Арсенал». Хотя для меня тут особой интриги нет. Думаю, «канониры» уступят в борьбе за лидерство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как говорится, чемпионство проигрывается не в одном матче, а по ходу всего сезона. И это случай «Арсенала». Все козыри были на руках у «канониров», был довольно большой отрыв от преследователей. Однако все преимущество было растеряно.

Сейчас подопечные Микеля Артеты идут на серии ничейных результатов. Причем за три матча команде ни разу не противостоял соперник из топ-5 – 2:2 с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», а также 3:3 с «Саутгемптоном», который и вовсе идет на последней строчке в лиге.

А вот у «Манчестер Сити» все прекрасно, особенно на фоне «Арсенала». Единственная неудача за два месяца у команды произошла в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией», да и там только ничья – 1:1. Во всех остальных матчах «горожане» без особых проблем выигрывали. С Холандом в атаке клуб смотрится очень грозно, уже привычно забивает по три мяча минимум.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 21:45 МСК Вест Хэм Юнайтед Лондон Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Более того, дела у «Сити» настолько хороши, что он может замахнуться на требл. Помимо титула в АПЛ, сейчас команда претендует на победу в Лиге чемпионов и в Кубке Англии. Думаю, определенные шансы у «горожан» на сразу три титула сейчас есть.

В общем, «Арсенал» уже показал, что на дистанции он пока не готов к победе в АПЛ. Во всех последних встречах команда теряла очки, даже в играх с не такими сильными соперниками. Так что «Манчестер Сити» тут вряд ли встретит равную оппозицию, даже несмотря на дружбу тренеров. Клуб выиграет и займет первое место в таблице. Моя ставка – азиатская фора (-1) на «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 20.40.

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