«Ман Сити» — «Арсенал». Битва за чемпионство в разгаре!

В таком напряжённом и важном матче не может быть мало голов.

26 апреля в 22:00 мск в 33-м туре АПЛ состоится матч, в котором может определиться будущий чемпион. «Манчестер Сити» принимает «Арсенал» на стадионе «Этихад». «Горожане» располагаются на втором месте, отставая от «канониров» на пять очков. Однако у хозяев есть две встречи в запасе.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Кто фаворит?

Эксперты «Фонбет» уверены в победе «Манчестер Сити» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.55. Шансы «Арсенала» оценили в 5.60. Букмекер также назвал самый вероятный счёт – 2:1 в пользу «горожан». Поставить на него можно с коэффициентом 8.50. Кстати, за регистрацию в «Фонбет» дарят фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» (26.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Канониры» по-прежнему на пять очков опережают идущий на втором месте «Ман Сити», но команда Гвардиолы имеет две игры в запасе. К слову, если «горожане» выиграют в этой встрече, то почти наверняка заберут титул чемпионов этого сезона. Смогут ли подопечные Микеля Артеты выстоять в матче с действующими победителями АПЛ?

«Ман Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» по сумме двух встреч. После этого клуб прошёл в финал Кубка Англии, победив «Шеффилд Юнайтед» с разгромным счётом 3:0.

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Теперь «горожане» выиграли 11 из 12 последних матчей во всех соревнованиях, а в предыдущих 20 встречах потерпели единственное поражение.

Что касается АПЛ, то «Ман Сити» выиграл в шести последних встречах подряд. Более того, команда победила в 12 встречах на своём стадионе подряд, с учётом всех турниров. В 10 из этих игр «горожане» забивали индивидуально больше 2.5 мяча. «Арсеналу» не позавидуешь.

Что касается «канониров», то в последнем матче они вырвали ничью с «Саутгемптоном». По ходу встречи лидер чемпионата Англии уступал 0:2, а затем 1:3. Однако на 88-й минуте удалось отыграть ещё один мяч, а на 90-й сравнять счёт – 3:3.

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«Арсенал» не проигрывает в 10 последних матчах АПЛ, но три из них закончились вничью. Подопечные Артеты проиграли только 3 из 32 встреч чемпионата Англии в текущем сезоне – отличный показатель.

Стоит также отметить, что «канониры» забивали не менее двух голов в каждом из последних восьми матчей АПЛ, так что они будут очень рады возможности поиграть в открытый футбол.

Эта встреча получится настоящей битвой за чемпионство – разве в этом можно сомневаться? Холанд в великолепной форме, а команда будет играть дома. Однако о мотивации Артеты и его подопечных тоже говорить не стоит – она будет запредельной.

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