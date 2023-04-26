«Челси» — «Брентфорд»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Челси» — «Брентфорд».
Ставка: обе забьют за 1.88.
«Четыре подряд поражения у «Челси». Последняя, судя по всему, попытка сыграть на своём максимуме была предпринята в домашней игре с мадридским «Реалом», но не помогло. Сложно представить, что на оставшиеся семь матчей в АПЛ Лэмпарду удастся добиться от своих подопечных чего-то сверхъестественного, тем более что теперь уже очевидно, что он после них команду покинет.
«Брентфорд» выглядел поживее в игре с «Астон Виллой», чем в предыдущих трёх турах, заканчивавшихся поражениями. Лондонцы, пожалуй, выглядели даже лучше и были ближе к победе, нежели бирмингемцы, проделавшие за последнее время сумасшедший путь наверх.
Судя по всему, с моральным состоянием в команде Франка стало получше и в дерби с «Челси» номер никто отбывать не будет.
Предположу, что вводные данные говорят о том, что игра может получиться открытой с моментами у обоих ворот, ну а в исходы здесь, по крайней мере до игры, лучше не лезть», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 20.40.
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