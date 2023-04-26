«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.00.
«Эта игра была более ожидаемой. Многие надеялись, что в ней будет решаться титул чемпионов, но похоже, что поезд «Арсенала» ушёл. Три подряд матча «канониры» теряли очки. Всё уже в руках «Манчестер Сити», а «Арсеналу», чтобы совершить невозможное, теперь надо победить «горожан».
Если заглянуть в прошлое, то всё началось с того, что в концовке матча с «Ливерпулем» «Арсенал» упустил преимущество в два мяча. Гранит Джака и его партнёры начали затягивать время, симулировать, а это разозлило «Ливерпуль». После этого «Арсенал» ещё дважды терял очки, причем и с «Вест Хэмом» упустил преимущество в два мяча.
После такого мало верится в то, что команда может найти в себе силы морально взбодриться. Оказалось, что Артета не смог контролировать ситуацию, найти нужные слова, чтобы подопечные играли на своём уровне.
Ещё совсем недавно это казалось невозможным, но сейчас всё реально. На кону у «Манчестер Сити» три трофея. Есть хорошие шансы оформить требл, который в прошлом сезоне не удался «Ливерпулю». В Кубке Англии была победа на классе. Всё было спокойно и в матчах с «Баварией», а в АПЛ команда Гвардиолы проиграла в последний раз аж в феврале и то не очень логично. Уже месяца два команда не валяет дурака, добивается результата, добивая соперников на классе.
На данный момент вряд ли в Европе есть равная «Манчестер Сити» команда, учитывая спад «Наполи». В предстоящем матче с большой долей вероятности хозяева будут владеть инициативой с первых минут. «Арсенал» раскрываться не будет, постарается сыграть максимально компактно. «Манчестер Сити» будет подавать больше стандартов, угловых. Наверняка забьёт гол-два, а если «Арсенал» посыплется, то забьёт и больше. Если нет — то «Манчестер Сити» сохранит комфортное преимущество.
По ставкам я бы взял победу «Манчестер Сити» с форой (-1), а также победу «Манчестер Сити» в первом тайме по угловым с форой (-1). Напомним, в первом круге на выезде «Манчестер Сити» выиграл со счётом 3:1», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 20.40.
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