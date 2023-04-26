«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.00.

«Эта игра была более ожидаемой. Многие надеялись, что в ней будет решаться титул чемпионов, но похоже, что поезд «Арсенала» ушёл. Три подряд матча «канониры» теряли очки. Всё уже в руках «Манчестер Сити», а «Арсеналу», чтобы совершить невозможное, теперь надо победить «горожан».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если заглянуть в прошлое, то всё началось с того, что в концовке матча с «Ливерпулем» «Арсенал» упустил преимущество в два мяча. Гранит Джака и его партнёры начали затягивать время, симулировать, а это разозлило «Ливерпуль». После этого «Арсенал» ещё дважды терял очки, причем и с «Вест Хэмом» упустил преимущество в два мяча.

После такого мало верится в то, что команда может найти в себе силы морально взбодриться. Оказалось, что Артета не смог контролировать ситуацию, найти нужные слова, чтобы подопечные играли на своём уровне.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Ещё совсем недавно это казалось невозможным, но сейчас всё реально. На кону у «Манчестер Сити» три трофея. Есть хорошие шансы оформить требл, который в прошлом сезоне не удался «Ливерпулю». В Кубке Англии была победа на классе. Всё было спокойно и в матчах с «Баварией», а в АПЛ команда Гвардиолы проиграла в последний раз аж в феврале и то не очень логично. Уже месяца два команда не валяет дурака, добивается результата, добивая соперников на классе.

На данный момент вряд ли в Европе есть равная «Манчестер Сити» команда, учитывая спад «Наполи». В предстоящем матче с большой долей вероятности хозяева будут владеть инициативой с первых минут. «Арсенал» раскрываться не будет, постарается сыграть максимально компактно. «Манчестер Сити» будет подавать больше стандартов, угловых. Наверняка забьёт гол-два, а если «Арсенал» посыплется, то забьёт и больше. Если нет — то «Манчестер Сити» сохранит комфортное преимущество.

По ставкам я бы взял победу «Манчестер Сити» с форой (-1), а также победу «Манчестер Сити» в первом тайме по угловым с форой (-1). Напомним, в первом круге на выезде «Манчестер Сити» выиграл со счётом 3:1», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 20.40.

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