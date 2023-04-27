«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.01.
«53 матча в этом сезоне уже сыграл «Манчестер Юнайтед». Это удивительные цифры. Особенно с учётом того, что состав ещё не до конца подстроился под Эрика тен Хага.
Встреча с «Тоттенхэмом» будет уже третьей за семь дней. Она получится очень тяжёлой с точки зрения восстановления. Конечно, восстанавливаться после победы легче, но никто не отнимет эти 120 минут на «Уэмбли» и тот нервяк в Кубке Англии. Поэтому думаю, что усталость будет серьёзным фактором в этой игре.
В «Тоттенхэме» опять смена тренера. Райан Мэйсон снова главный на время. Первую игру (когда Мэйсон в прошлый раз становился у руля команды) он выиграл. В этой встрече у хозяев есть хороший шанс и хорошая мотивация на фоне усталости «Манчестера».
Любопытно, что Гарри Кейн не забивает на своём поле в ворота «Юнайтед» с 2017 года. Посмотрим, как будет в этот раз.
Но мне кажется, здесь можно сыграть просто: тотал второго тайма больше первого. Потому что на первую половину свежести у «Юнайтед» хватит, а дальше – мотивационная часть «Тоттенхэма», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 7.84.
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