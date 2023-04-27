«Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.64.

«Эффект от прихода Шона Дайча, как уже отмечалось чуть ранее, прошёл. После набранных шести очков в первых трёх играх под руководством «рыжего Моуринью» «Эвертон» набрал семь в последующих девяти турах. Запала стало меньше, а вот класса команде по-прежнему не хватает. И это заметно даже на фоне команд вроде «Кристал Пэлас» и «Фулхэма», далеко не являющихся грандами АПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а «Ньюкасл» должным образом извинился за разгром от «Астон Виллы», мастерски разделавшись с «Тоттенхэмом» — 6:1. «Сороки» доказали, что у них по-прежнему всё в порядке и с атмосферой в команде, и с реализацией тренерских идей, и, собственно, с достижением результата.

Наверняка они будут контролировать игру и на «Гудисоне». «Эвертон» попытается навязать им борьбу, матч может получиться вязким и не слишком зрелищным, но кажется, что если в нём и будет победитель, то им окажутся гости», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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