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«Эвертон» — «Ньюкасл», прогноз на матч АПЛ 27 апреля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Эвертон» — «Ньюкасл». Помягче, чем с «Тоттенхэмом»
Александр Ничипорук
«Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ
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«Сороки» в последнем матче уничтожили «шпор» со счётом 6:1. С «ирисками» уже так не смогут.

27 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу «ирисок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80. Победа «сорок» оценена в 1.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» 27 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эвертон» — «Ньюкасл» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.84. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» (27.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
27 апреля 2023, четверг. 21:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» состоится 27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Андре Марринер в 21:45 мск даст стартовый свисток.

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Смена тренера благоприятно отразилась на игре и результатах «Эвертона». Под руководством Шона Дайча команда постепенно приходит в себя. В 12 турах «ириски» проиграли пять раз, причём претендентам на высокие места — «Ливерпулю» (0:2), «Астон Вилле» (0:2), «Арсеналу» (0:4) «МЮ» (0:2) и «Фулхэму» (1:3).

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Также они сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), «Челси» (2:2), «Тоттенхэмом» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0). Победили «Арсенал», «Лидс» и «Брентфорд» — с одинаковым счётом 1:0. Прогресс очевиден, но впереди ещё много работы. Команда ведёт борьбу за сохранение прописки в АПЛ.

Шон Дайч постепенно справляется с вызовами. Благодаря усилиям 51-летнего специалиста «Эвертон» начал активнее атаковать и острее действовать в завершающей стадии, создавая гораздо больше потенциально голевых моментов. В 12 матчах футболисты нанесли 146 ударов по воротам, из которых 52 пришлись в створ. Подводит реализация — забили лишь девять голов.

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Эдди Хау же удалось собрать боеспособную команду. Она претендует на место в зоне Лиги чемпионов, несмотря на отсутствие звёздных футболистов в составе.

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За 31 тур «сороки» проиграли лишь четыре раза, а вничью завершились 11 встреч. Чёрно-белые располагаются на третьей строчке и способны повторить лучший результат с сезона-2002/2003. «Ньюкасл» победил в шести из семи последних встреч АПЛ, забив 19 голов на этом отрезке. Одолеть удалось даже «МЮ» (2:0) и «Тоттенхэм» (6:1). Весьма впечатляюще!

«Ньюкасл» очень хорош в защите. За 31 тур подопечные Эдди Хау пропустили лишь 25 голов — меньше всех в АПЛ. В 13 матчах чёрно-белые сохранили ворота в неприкосновенности. Атаке «Эвертона» будет непросто найти брешь в обороне. К тому же 31-летний вратарь клуба Ник Поуп в текущем розыгрыше совершил 72 сейва, то есть справился с 74,23% ударов в створ.

«Эвертон» ощутимо прибавил под управлением Шона Дайча. Отмечается прогресс в атаке, но команда всё ещё далека от оптимального функционального состояния. Особенно остро стоит вопрос реализации голевых моментов. Девять голов за 12 туров очень красноречиво характеризует имеющиеся проблемы.

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«Ньюкасл» улучшил своё турнирное положение, поднявшись на третью строчку. В последнее время команда Эдди Хау демонстрирует впечатляющие результаты и ударную игру в атаке. Рекомендуем ставку на победу «Ньюкасла» за 1.80.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» 27 апреля 2023 года

«Ньюкасл» продолжает прогрессировать благодаря таланту Эдди Хау. В шести из семи последних туров АПЛ он победил, продемонстрировав результативный футбол. «Эвертон» же ведёт борьбу за выживание. Прогресс под руководством Шона Дайча заметен, но возможностей у команды явно недостаточно, чтобы отобрать очки у набравших ход «сорок». Учитывая игровой тонус гостей и их турнирную мотивацию, мы бы рекомендовали заключить пари на победу «Ньюкасла» за 1.80.

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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