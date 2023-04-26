«Эвертон» — «Ньюкасл». Помягче, чем с «Тоттенхэмом»

«Сороки» в последнем матче уничтожили «шпор» со счётом 6:1. С «ирисками» уже так не смогут.

27 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу «ирисок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80. Победа «сорок» оценена в 1.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» 27 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эвертон» — «Ньюкасл» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.84. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» (27.04.2023)

Матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» состоится 27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Андре Марринер в 21:45 мск даст стартовый свисток.

Смена тренера благоприятно отразилась на игре и результатах «Эвертона». Под руководством Шона Дайча команда постепенно приходит в себя. В 12 турах «ириски» проиграли пять раз, причём претендентам на высокие места — «Ливерпулю» (0:2), «Астон Вилле» (0:2), «Арсеналу» (0:4) «МЮ» (0:2) и «Фулхэму» (1:3).

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Также они сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), «Челси» (2:2), «Тоттенхэмом» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0). Победили «Арсенал», «Лидс» и «Брентфорд» — с одинаковым счётом 1:0. Прогресс очевиден, но впереди ещё много работы. Команда ведёт борьбу за сохранение прописки в АПЛ.

Шон Дайч постепенно справляется с вызовами. Благодаря усилиям 51-летнего специалиста «Эвертон» начал активнее атаковать и острее действовать в завершающей стадии, создавая гораздо больше потенциально голевых моментов. В 12 матчах футболисты нанесли 146 ударов по воротам, из которых 52 пришлись в створ. Подводит реализация — забили лишь девять голов.

Эдди Хау же удалось собрать боеспособную команду. Она претендует на место в зоне Лиги чемпионов, несмотря на отсутствие звёздных футболистов в составе.

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За 31 тур «сороки» проиграли лишь четыре раза, а вничью завершились 11 встреч. Чёрно-белые располагаются на третьей строчке и способны повторить лучший результат с сезона-2002/2003. «Ньюкасл» победил в шести из семи последних встреч АПЛ, забив 19 голов на этом отрезке. Одолеть удалось даже «МЮ» (2:0) и «Тоттенхэм» (6:1). Весьма впечатляюще!

«Ньюкасл» очень хорош в защите. За 31 тур подопечные Эдди Хау пропустили лишь 25 голов — меньше всех в АПЛ. В 13 матчах чёрно-белые сохранили ворота в неприкосновенности. Атаке «Эвертона» будет непросто найти брешь в обороне. К тому же 31-летний вратарь клуба Ник Поуп в текущем розыгрыше совершил 72 сейва, то есть справился с 74,23% ударов в створ.

«Эвертон» ощутимо прибавил под управлением Шона Дайча. Отмечается прогресс в атаке, но команда всё ещё далека от оптимального функционального состояния. Особенно остро стоит вопрос реализации голевых моментов. Девять голов за 12 туров очень красноречиво характеризует имеющиеся проблемы.

«Ньюкасл» улучшил своё турнирное положение, поднявшись на третью строчку. В последнее время команда Эдди Хау демонстрирует впечатляющие результаты и ударную игру в атаке. Рекомендуем ставку на победу «Ньюкасла» за 1.80.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» 27 апреля 2023 года

«Ньюкасл» продолжает прогрессировать благодаря таланту Эдди Хау. В шести из семи последних туров АПЛ он победил, продемонстрировав результативный футбол. «Эвертон» же ведёт борьбу за выживание. Прогресс под руководством Шона Дайча заметен, но возможностей у команды явно недостаточно, чтобы отобрать очки у набравших ход «сорок». Учитывая игровой тонус гостей и их турнирную мотивацию, мы бы рекомендовали заключить пари на победу «Ньюкасла» за 1.80.

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Вальядолид» с коэффициентом 2.90.

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Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Борнмут» с коэффициентом 3.15.

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