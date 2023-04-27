ЦСКА – «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру финала Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: ничья за 3.80.

«Конечно, армейцы не собирались возвращаться домой с поражением. Но Александр Радулов и компания вернули серию в Москву. Выиграли казанцы пятый матч — 2:1, одержав волевую победу. И сейчас серия находится в такой стадии, что в ней может произойти всё что угодно. Но я склоняюсь к тому, что подопечные Зинэтулы Билялетдинова окончательно перевернут эту серию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА, бесспорно, силён, но команда Сергея Фёдорова в Кубке Гагарина до сей поры допускала сбои — и в этой серии тоже. Почему бы гостям этим не воспользоваться? И доказать, что «белые барсы» ничуть не слабее соперника в этом финале. В данной серии ещё не было ни одного овертайма. В шестом матче он вполне может случиться. Так что поставлю на ничью в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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