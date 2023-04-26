ЦСКА — «Ак Барс», шестой матч. В Москве намечается праздник!

Армейцы не смогли настроиться на игру в Казани, но дома отменная поддержка трибун и состав мотивирован.

27 апреля состоится шестой матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.12, а успех казанцев оценён экспертами в 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» 27 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Ак Барс» Казань (27.04.2023)

27 апреля всё внимание будет уделено шестому матчу финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом», который пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу армейцев.

Пятый матч серии проходил в Казани. Подопечные Билялетдинова победили (2:1). Не без труда, но казанцы сократили отставание в серии. Они были агрессивны в атаке и надёжны в обороне, не давая москвичам создавать много моментов. В составе ЦСКА единственную шайбу забросил Прохор Полтапов под занавес первого периода.

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В составе «Ак Барса» счёт сравнял Радулов, реализовав большинство. Затем Станислав Галиев вывел команду вперёд. Определяющими факторами игры стали спасения Тимура Билялова, а также хорошая игра казанцев в меньшинстве. ЦСКА четыре минуты атаковал ворота казанцев при игре «5 на 4» в третьем периоде, но так и не смог пробить Билялова.

В этой паре многое решают микромоменты и ошибки, так как по составам и игре соперники идут на одном уровне. Как раз последние три встречи серии заканчивались победами в одну шайбу. Всё это говорит о том, что большого преимущества у ЦСКА нет, несмотря на то что он ведёт в серии.

Кто сведёт ошибки к минимуму, тот и будет победителем. Серия снова переезжает в Москву. Дважды Сергей Фёдоров дома побеждал казанцев в плей-офф (3:2 и 2:1). На домашнем стадионе отличная поддержка трибун, поэтому будет комфортнее закончить серию на своём льду. Интересный факт — ЦСКА никогда не выигрывал Кубок Гагарина на домашней арене. Вопрос о том, хочет ли Фёдоров сделать это дома, задавали журналисты, но он назвал его провокационным.

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Вряд ли в Москве клубы перестроятся на агрессивный хоккей в атаке. Они будут выжидать ошибки. Казанцы не раз отмечали, что тяжело играть со стеной. ЦСКА действительно классно действует в обороне, и с этим не поспоришь.

Фредрик Классон из ЦСКА перед шестой встречей рассказал, что команда взволнована, но дома есть поддержка болельщиков. За 13 игр в плей-офф в Москве армейцы проиграли лишь три раза. Поэтому рекомендуем ставку на победу ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.50. Возьмут впервые Кубок дома?

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 27 апреля 2023 года

Красно-синие не лучшим образом сыграли в Казани. Зато дома армейцы уже побеждали соперника в плей-офф. Остался последний рывок до заветного Кубка Гагарина. В Москве поддержка трибун, и символично будет закончить серию в столице. Команда готова, мотивирована. Однако результативного матча не ждём. Во всех пяти встречах команды не забрасывали больше пяти шайб.

Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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