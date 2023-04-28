Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Страсбург» — «Лион».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Страсбург» в прошлом сезоне до последнего тура боролся за места в еврокубках, но не достиг цели. Теперь в таком же положении находится «Лион». С учётом состава финала Кубка Франции, чтобы обеспечить себе место хотя бы в Лиге конференций, подопечным Лорана Блана нужно отыгрывать отставание в шесть очков от «Лилля» и три очка от «Ренна». Задача сложная, но «Лион» в неплохой форме – поражение от «Марселя» (1:2) в предыдущем туре стало всего лишь первым за последние восемь матчей чемпионата. А ведь до этого «Лион» победил «ПСЖ» (1:0), «Ренн» (3:1) и «Тулузу» (2:1). В пяти из шести последних матчей Лиги 1 с участием «Лиона» забивали обе команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Страсбург» в этом сезоне выступает куда хуже, чем в прошлом, и ведёт борьбу за выживание. Команда Фредерика Антонетти делает в этом определённые успехи, одержав три победы в пяти последних матчах. Особенно опасен «Страсбург» на своём стадионе – четыре победы в пяти матчах.

Матчи между «Страсбургом» и «Лионом» редко выходят скучными. В 13 из 16 последних очных встреч этих команд забивалось не менее трёх мячей. С учётом высокой турнирной мотивации обеих команд, ждём открытой игры и поставим на тотал больше 2.5 мяча.

Экспресс с коэффициентом 9.86.

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