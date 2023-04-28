«Флорида» — «Бостон»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» в матче за 1.60.

«Ещё неделю назад выяснилось, что в первом раунде Кубка Стэнли ни будет сухих серий. То есть никто не победит со счётом 4-0. К утру четверга 27 апреля выяснилось, что и серий со счётом 4-1 будет совсем немного, в лучшем случае две (по факту оказалось, что одна). То есть замес в первом раунде идёт крепкий, и поговорка «Никто не хотел умирать» работает в полном объёме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вот и «Флорида» решила помучиться и в итоге умучила в пятом матче «мишек». Причём сделала это прямо в Бостоне. Пусть и за пределами основного времени, но ведь сделала, чёрт подери! Теперь надо будет повторить этот фокус дома, но есть большие сомнения в том, что «мишки» заходят играть седьмой матч. Седьмой матч – это всегда время неожиданностей, лучше держаться от него подальше. Поэтому предположу, что доводить всё до края «Бостон» не станет, тем более не станет себя подвешивать на этот самый седьмой матч, и закончит всё в шестом. Пусть и придётся в Санрайзе ему попотеть вдвойне.

Ожидаю чуть выше среднего по голевой наполняемости матч с тоталом выше 4.5. По итогам которого «Бостон» задёрнет занавес в этой серии. Даже если ему для этого придётся забесплатно отыграть ещё пару-тройку овертаймов», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.86.

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