«Крылья Советов» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Зенит» в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Крылья Советов» — «Зенит» — очень непростой матч с точки зрения прогноза. С одной стороны, здесь все понятно: «Зенит» — явный фаворит, «Крылья» одержали всего одну победу на весеннем отрезке, и в последних турах у них опять большие проблемы с реализацией. Вроде неплохо пошло – в Сочи одержали победу, но дальше 0:0 с «Химками» при не самом выдающемся футболе, а в последнем туре «Крылья» откровенно убили. Генеральный директор сказал, что он покидает клуб, но пока официально об этом не объявлено. В общем, вокруг «Крыльев» сейчас больше каких-то нефутбольных разговоров, нежели футбольных. Но сам футбол «Крылья» показывают хороший. И пора бы уже Писарскому забить. Кому забить, как не «Зениту», который якобы Писарским интересовался.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но сам «Зенит» наверняка что-то доиграет и какой-то момент реализует, потому что «Крылья» очень ненадежно действуют в обороне. Я думаю, что здесь должны быть голы. Понятно, что «Зенит» там высчитывает, где и когда ему стать чемпионом, но здесь не все зависит от него. Если «Зенит» выиграет, то при любом раскладе матча «Ростов» — «Спартак» он практически на 90-95% гарантирует себе чемпионство в случае победы над «Спартаком» в следующем туре. Но надо это все финально и официально зарегистрировать.

«Крылья Советов» не играют от обороны. «Зенит» порой себе привозит, и моменты в каждом матче у его ворот создаются. Я думаю, что вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,8 — вполне подходящий на эту встречу», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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