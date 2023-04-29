«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на седьмой матч финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.03.

«Если по науке и по понятиям, то армейцам можно гасить свет и сливать воду. В бэкграунде у них уже есть серия, проигранная аж с 3-0, поэтому проиграть для них с 3-1 – это, считай, как кот чихнул. Психологическое преимущество полностью на стороне казанцев, которые обыграли красно-синих два раза подряд. Вязать ЦСКА по рукам и ногам в своей зоне «большие татары» к шестому матчу научились на загляденье: армейцы хоть от ворот Билялова не отходили, но у ворот этих за три периода, считай, мяукнуть не смогли. Плюс казанцам, конечно, прет с дикой силой, и на фоне этой прухи вылезли все вратарские проблемы ЦСКА, особенно в случае со второй пропущенной шайбой в предыдущем матче. Ну, не пропускают приличные вратари такие броски.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, все на стороне «Ак Барса», который дома должен доедать армейцев и вбивать сверху осиновый кол. Но при этом когда столько всего на стороне одной команды, которая еще и играет на своем льду, то это уже становится подозрительным.

В общем, вы как хотите, спорить не буду, да и глупо спорить, когда имя будущего четырехкратного чемпиона уже пишется двухметровыми буквами. Но в памяти сохраняется «Локомотив», у которого ЦСКА тоже выигрывал в серии 3-1, а потом пришлось отскакивать в седьмом матче. Да и сам факт того, что лучше армейцев в нашем хоккее эти самые седьмые матчи никто не играет. Наконец, переобуваться в воздухе не хочется, автор этих строк с самого начала ставил на ЦСКА, еще до начала плей-офф видел его в главном финале, и теперь я за лопатой не победу.

В общем, прогнозирую еще один малорезультативный матч, точнее, даже не матч, а сверхбодалово с тоталом не выше 5,5. Но в итоге вопреки всему победит ЦСКА. Потому что побеждать по идее не должен», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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