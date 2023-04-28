«Ак Барс» — ЦСКА, седьмой матч. Билялетдинов был на краю пропасти

29 апреля состоится седьмой матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.60, а успех москвичей оценён экспертами в 2.80.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА 29 апреля 2023 года
Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 12.5.
Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — ЦСКА Москва (29.04.2023)
29 апреля всё внимание будет уделено седьмому матчу финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА, который пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Зинэтула Билялетдинов сотворил невозможное, отыгравшись с 1-3.
В Москве 27 апреля завершился шестой матч серии, в котором «Ак Барс» победил (3:0). Эта победа стала второй подряд. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Артём Галимов, Вадим Шипачёв и Никита Дыняк. Отдельной похвалы заслуживает голкипер — Тимур Билялов. В двух последних матчах он пропустил лишь одну шайбу, отразив 44 из 45 бросков.
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ЦСКА снова не сумел настроиться на игру, не хватало моментов и реализации. У соперника всё сложилось как надо. Казанцы использовали тактику армейцев и поставили их в тупик. Иногда оборонять ворота приходилось всей командой, но, видимо, в этой сплочённости и есть сила «барсов».
Владислав Третьяк был недоволен игрой красно-синих. Особенно его возмутили ошибки, которые совершали хоккеисты. В последней встрече с дисциплиной был порядок в обеих командах. Клубы получили по два удаления, но казанцы одно большинство реализовали, в отличие от соперника.
Однако армейцам не привыкать проводить по семь встреч в этом плей-офф. В двух предыдущих случаях красно-синие выходили победителями. В седьмой игре они победили «Северсталь», «Локомотив», но появится ли в этом списке «Ак Барс»? У казанцев звёздный состав и Зинэтула Билялетдинов с огромным опытом. Поэтому в победе москвичей есть сомнения.
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Сложно выделить фаворита в настолько напряжённом и важном для обоих клубов матче. «Ак Барс» уже показал, как он действует в подобных ситуациях. ЦСКА хватило бы всего одной победы, чтобы поднять Кубок Гагарина, но «барсы» как загнанный в угол зверь пошли напролом. Рекомендуем сделать ставку на то, что ничьей не будет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.81.
После шестого матча Билялетдинов высказался, что он при счёте 1-3 в серии понимал, какие есть ошибки у команды, и их исправил. Наверное, поэтому он был таким спокойным, когда до вылета из финала оставался один шаг. Зинэтула и «Ак Барс» были на краю пропасти, но спаслись. Однако хватит ли сил на победу?
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 29 апреля 2023 года
«Ак Барс» сравнял счёт в серии, и последний матч пройдёт в Казани, где поддержка трибун ему обеспечена. ЦСКА в седьмых матчах действует здорово, но общее состояние команды не радует. Соперники схожи во многом, поэтому выделить фаворита трудно. Проверим победу одной из команд и к этому добавим тотал меньше. Результативность ушла на второй план, и за шесть встреч ни разу не было овертайма.
Ставка: ничьей не будет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.81.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
Третьяк раскритиковал организаторов ЧМ-2023 за запрет флагов России и Беларуси.
Чирелли: Василевский — опора для «Тампы».
Третьяк: я ожидал большего от ЦСКА, в финале так играть нельзя.
Фёдоров: общий фон такой, что энергия пока не на стороне ЦСКА.
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