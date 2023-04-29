«Ак Барс» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на решающий матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА.
Ставка: ТМ 4.5 за 1.65.
«В двух последних матчах армейцы разочаровали. Одна шайба за 120 минут игрового времени – это явно не тот результат, на который способен действующий обладатель Кубка Гагарина. После двух побед казанцев преимущество перешло к ним, но не стоит забывать, что ЦСКА в третий раз в нынешнем плей-офф доходит до решающего седьмого матча серии. Правда, те два раза дружина Сергея Фёдорова завершала домашним поединком.
Но у ЦСКА есть ещё один немаловажный фактор – это то, что команда раньше выигрывала Кубок Гагарина именно в гостях. Поэтому, на мой взгляд, шансы на победу абсолютно равны в этом матче и всё решат нюансы. Не рискну делать прогноз на победу, а вот в том, что в матче будет немного заброшенных шайб, уверен. Так что моя ставка – тотал меньше 4.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 9.48.
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