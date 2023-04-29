«Ахмат» – ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.03.

«Вот уж где не просто предположить, как сыграют, так это в Грозном. «Ахмат» и ЦСКА сыграют друг с другом, между командами 5 очков в турнирной таблице, они соседствуют (ЦСКА – 4-й, «Ахмат» — 5-й). Грозненцы снова поймали правильную серию: в последних пяти матчах у них 3 победы и 2 ничейных результата. Но выше 5-го места точно «Ахмату» не подняться, а вот опуститься ниже команда Сергея Ташуева может.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ахмат» играет агрессивно, нагло, смело, плюс у себя дома может подловить любого соперника. ЦСКА по качеству игры, как мне кажется, в прошлом туре была лучшей, но реализация подвела команду Владимира Федотова. У армейцев очень надежная оборона, хороший баланс, в середине отличное движение, но, как говорил Леонид Слуцкий, когда приезжаешь в Грозный, как будто команда засыпает и не всегда ей хватает правильной концентрации. У ЦСКА была очень хорошая серия против «Ахмата»: долгое время армейцы выигрывали или играли вничью, не пропускали. В матче первого круга, когда еще Талалаев возглавлял «Ахмат», была победа армейцев – 4:2. Там 3 мяча ЦСКА очень легко забил еще в первом тайме. Сейчас ситуация чуть изменилась. У «Ахмата» и тренер поменялся, и чуть иначе концептуально команда выглядит по игре.

Сложный матч для прогноза. Тут и «обе забьют» может быть, и «низ» может быть, и победа по «трехисходке», и ничья вполне реальна. Вот когда матч с таким непростым раскладом, я всегда выбираю вариант «2-3 гола в матче». Хороший коэффициент – «двойка». Тут и 1:1, и 2:0, и 2:1 может быть. Может качнуться, действительно, в любую сторону. Но, учитывая, что ЦСКА немного пропускает, вряд ли больше трех мячей будет забито в этой игре», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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