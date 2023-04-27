«Ахмат» — ЦСКА. Галактионов положил начало бедам Федотова?

После неудачной игры с «Локомотивом» у армейцев будет ещё одна встреча, в которой они вряд ли заберут три очка.

29 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Москвы можно с коэффициентом 2.07. Успех хозяев оценивается в 3.45. На ничью дают коэффициент 3.48.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что игра 25-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (29.04.2023)

Игра 25-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА пройдёт 29 апреля на поле стадиона «Ахмат-Арена» (Грозный). Начало — в 16:30 мск. Хозяева в пяти последних матчах РПЛ не проиграли и наверняка рассчитывают продлить серию. Ташуев, не имея под рукой исполнителей высокого уровня, добился уникального взаимопонимания футболистов в линии защиты.

После 24 туров «Ахмат» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. Весьма вероятно, команда постарается догнать ЦСКА, ведь дистанция между соперниками всего пять очков.

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К тому же в минувшей встрече с «Локомотивом» (1:1) армейцы упустили победу. У них на руках были все козыри, но подопечные Федотова бездарно их использовали. Соперник красно-синих с 40-й минуты действовал вдесятером после удаления Марио Митая, и к этому времени ЦСКА уже вёл в счёте 1:0 после точного удара Заболотного.

Видимо, Федотов не сумел донести до своих подопечных, что расслабляться рано. Потеря концентрации в защите обернулась пропущенным под занавес встречи мячом. После игры футболисты ЦСКА были крайне расстроены результатом.

В плане ментальности футболистам обороны армейцев стоит поучиться у Марио Фернандеса. Вот кто работал на поле до последних секунд матча, не жалея сил. Если бразилец решит вернуться в клуб, то для тренера он станет хорошим помощником на поле.

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Напомним, несколько дней назад Фернандес расстался с «Интернасьоналом» и может вернуться в ЦСКА. У футболиста действующий контракт с клубом до июня 2024 года.

«Ахмат» и ЦСКА провели 33 очные встречи. Преимущество на стороне армейцев — 24 победы при четырёх ничейных исходах. Разница забитых мячей — 61:19 также в пользу гостей.

«Ахмат» на финише сезона обрёл оптимальные сочетания во всех линиях. Можно сказать, что у Сергея Ташуева нет проблемных мест в тактической схеме. Оборона действует без напряжения и нейтрализует почти все угрозы голкиперу.

«Ахмат» на своём поле — крайне неприятный соперник для ЦСКА. Плотная и вязкая оборона хозяев нейтрализует все козыри армейцев. Стоит предположить, что забить «Ахмату» красно-синие вряд ли сумеют. Рекомендуем рассмотреть ставку «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.77.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 29 апреля 2023 года

«Ахмат» не проиграл в пяти последних встречах РПЛ, причём ни разу соперники не забили больше двух мячей. Это результат работы Ташуева, который создал в Грозном сбалансированную и тактически подкованную команду. Вот и поставим на то, что «Ахмат» не проиграет, и тотал меньше 2.5 мяча за 2.77.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.77.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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