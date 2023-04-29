«Рома» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Рома» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 2.07.

«Рома» примет дома «Милан» в рамках очередного тура Серии А. Сейчас соперники являются прямыми конкурентами за попадание в топ-4. Оба клуба ещё и чередовали в последнее время матчи в чемпионате и в еврокубке. Так что очевидного фаворита я тут не вижу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рома» чередует разные результаты в последнее время. Сначала клуб уверенно обыграл «Удинезе» в чемпионате – 3:0. Затем подопечные Моуринью в тяжёлом бою одолели «Фейеноорд» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Их игра дошла до дополнительного времени, где сильнее оказались римляне – 4:1.

Однако на прошлых выходных «Рома» играла с другим соперником из верхушки Серии А – с «Аталантой». И в игре с ней команда Моуринью проиграла «по всем фронтам» — 1:3. Теперь в таблице турнира клуб идёт на пятой строчке, уступая соперникам выше на пару очков.

«Милан» располагается в Серии А как раз над своим соперником по этому туру, имея столько же очков. Да, возвращение 15 очков «Ювентусу» немного «порушило» планы всех команд ниже третьего места. Однако сейчас подопечные Пиоли не так уж сильно отстают от туринцев – на три очка.

В отличие от «Ромы», «Милан» не уступал в последних турах Серии А – две ничьи и победы. В том числе коллектив смог нанести третье поражение «Наполи» в чемпионате – уверенные 4:0. Причём с неаполитанцами подопечные Пиоли играли и в четвертьфинале Лиги чемпионов. Там успех тоже достался «Милану». Впрочем, их ответная встреча завершилась ничьей – 1:1.

В общем, тут сыграют два равных противника. Сейчас на поле они выйдут свежими – недавно клубы чередовали игры в чемпионате и в еврокубках. Но после этого у коллективов была неделя отдыха. Моуринью сможет подготовить своих игроков к противостоянию с «Миланом». Но и миланцы так просто тут не сдадутся.

Фаворита я тут не вижу, а поэтому лучше поставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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