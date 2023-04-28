«Рома» — «Милан». Моуринью отстаёт

29 апреля состоится матч 32-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Милан». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех римлян оценивается аналитиками коэффициентом 2.75. Поставить на ничью предлагают за 3.14.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» – «Милан» не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Рома» — «Милан» (29.04.2023)

В программе второго игрового дня 32-го тура чемпионата Италии по футболу запланированы три матча. Один из них состоится в Риме, где на стадионе «Олимпико» местная «Рома» примет «Милан». Стартовый свисток в матче будет дан в 19:00 мск.

«Рома» подходит к решающим матчам сезона в неплохой форме. Команда Жозе Моуринью пробилась в полуфинал Лиги Европы, а в чемпионате по-прежнему ведёт борьбу за место в четвёрке лучших. Сейчас она на пятой строчке, однако отстаёт от «Милана» по дополнительным показателям. Терять очки в очном матче не рекомендуется.

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В то же время результаты римлян нельзя назвать стабильными. В шести последних матчах Серии А у них три победы и три поражения. При этом «Рома» обыгрывала исключительно соперников ниже уровнем: «Торино», «Удинезе» и «Сампдория» не смогли даже забить. Но с «Сассуоло», «Лацио» и «Аталантой» не получилось добыть ни одного очка. Именно поражение в игре с бергамасками откинуло «волков» на пятое место.

Впрочем, нельзя не отметить главные преимущества «Ромы». Она добилась существенного прогресса в игре у своих ворот – в четырёх последних матчах Серии А только «Аталанта» смогла забить в ворота Руя Патрисиу. В двух последних домашних матчах хозяева одержали две победы с общим счётом 6:0.

Стоит отметить, что на своём поле «Рома» выступает гораздо увереннее. В девяти последних матчах чемпионата потеряла лишь четыре очка. Также хорошо стала действовать атака во главе с Пауло Дибалой. Однако сейчас аргентинец испытывает проблемы с мышцами, поэтому может не сыграть. У него 16 голов и семь передач в этом сезоне во всех турнирах, и для «Ромы» это большая потеря.

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Тем более что «Милан» постепенно приходит в себя. Для действующего чемпиона 2023-й год начался с крупных проблем. У команды были серии в четыре и даже семь матчей без побед. Всерьёз поднимался вопрос о расставании с главным тренером Стефано Пиоли. Однако ему удалось нормализировать ситуацию.

«Россонери» не проигрывают на протяжении шести встреч подряд. Однако что касается Серии А, то дела у миланцев ещё плохи, ведь красно-чёрные не смогли обыграть «Эмполи» (0:0) и «Болонью» (1:1). Тем не менее в трёх встречах с «Наполи» они добились двух побед и ничьей. Пиоли тактически хорошо разобрал игру лучшей команды Италии. Сейчас «Милан» на эмоциональном подъёме после выхода в полуфинал ЛЧ и не готов уступать.

На самом деле результаты «красных дьяволов» не в полной мере отображают прогресс по игре. Да, у них есть проблемы с реализацией, поэтому периодически возникают сложности с аутсайдерами. Но забивают гости стабильно, во многом благодаря хорошей форме Рафаэла Леау – у португальца четыре гола и два ассистентских очка в шести матчах.

В обороне тоже нет проблем. Миланцы смогли сдержать яркую связку Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена, которые за три очные игры забили лишь один гол. В четырёх последних турах Серии А они три раза сыграли на ноль. Ключом к успеху в том числе является и кадровая ситуация, ведь сейчас в списке травмированных находится только Златан Ибрагимович.

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Если оценивать команды по их текущей форме, нам предстоит увидеть равную игру. «Рома», и «Милан» сейчас особенно хороши в защите, поэтому большого количества голов не ждём. При этом у хозяев под вопросом ключевой нападающий, тогда как миланцы в полном составе. Ставить на одну из команд рискованно, но вариант «гости не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча» за 2.12 выглядит логично.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года

Матч за место в Лиге чемпионов. «Милан» сейчас опережает «Рому» по дополнительным показателям и имеет отличную возможность оторваться по очкам. Римляне хорошо выступают дома, потеряв всего четыре очка в девяти встречах, но чемпион набирает обороты и не намерен прерывать беспроигрышную серию. Обе команды мало пропускают. «Милан» одержал две победы в двух последних гостевых матчах с «волками», потому поверим, что он вновь не проиграет.

Ставка: «Милан» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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