«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Ростов» в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.

«Спартак» сыграет против «Ростова», третья и вторая команды РПЛ. В каждом туре мы все прогнозируем, что «Ростов» вывалится из тройки, а команда Валерия Карпина в этом сезоне играет просто блестяще, просто фантастически, «оверперформит», как говорят многие. «Ростов» действительно отлично готов, хорошо бежит, хорошо управляем, но здесь он играет в гостях. Его, правда, это в последнее время не останавливает, где бы «Ростов» ни играл. И в Оренбурге на тяжёлом поле с 0:2 ушли, и обыграли в последнем туре «Урал» на выезде, что не каждому удаётся после прихода Гончаренко. Поэтому сказать, что «Спартак» — однозначный фаворит в этой паре, я не могу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» играет качельно. По ходу одной игры может перестраивать схему, варьировать темп, прибавлять давление, потом, наоборот, чуть отпускать вожжи. Пробует как-то ротировать состав Абаскаль. Но есть вопросы, и вопросы в основном по обороне. Очень ненадёжно «Спартак» действует в защите. «Ростов» может этим воспользоваться.

Да, не будет Хорена Байрамяна из-за дисквалификации, но есть молодые, горячие и предельно мотивированные игроки «Ростова». И Карпин знает, как их использовать. Но в атаке «Спартак» с возвращением Промеса, конечно, получил мощную точку в завершении.

Я думаю, здесь должны быть голы. Мой вариант на эту встречу – «обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.03», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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