«Барселона» — «Бетис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Бетис».

Ставка: обе забьют за 2.06.

«Барселона» примет дома «Бетис» в очередном туре испанского чемпионата. Для каталонцев сезон, по сути, закончен. А вот «бетикос» ещё есть за что бороться. Так что лёгкой виктории сине-гранатовых я тут точно не жду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мотивации у подопечных Хави сейчас не очень много. Это доказывают последние матчи команды – ничьи с «Жироной» (0:0) и с «Хетафе» (0:0), и даже поражение от «Райо» — 1:2. Хотя между этими результатами «Барселона» настроилась на матч с «Атлетико» и выиграла у него – 1:0. В таблице отрыв сине-гранатовых от «Реала» остаётся существенным – 11 очков.

«Бетис» пока не гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне. Сейчас с 49 очками клуб идёт на шестой строчке и уступает «Вильярреалу» только на один балл. Правда, форма у «бетикос» сейчас не самая лучшая. В пяти турах подопечные Мануэля Пеллегрини добились только одной виктории.

Несмотря на последние неудачи, «Бетис» остаётся довольно сильным соперником. Вряд ли немотивированная «Барселона» тут легко выиграет. Я предположу, что голы точно будут сегодня с обеих сторон.

Предлагаю заключить пари на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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