«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Пари Нижний Новгород» в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Оренбург» забьёт в первом тайме за 1.70.

«Оренбург» дома на искусственном поле будет принимать «Пари Нижний Новгород». «Оренбургу» ничего не надо, команда на 8-м месте в турнирной таблице. Даже в случае неудачного результата он никуда не упадет, потому что «Сочи» от него в 5 очках. Да, может «Оренбург» обойти Краснодар, если тот потеряет очки в игре с «Уралом», но вряд ли команда Марцела Лички именно об этом думает. Она просто выходит, получает удовольствие, классно играет в футбол, классно играет в пас, отлично себя показывают игроки «Оренбурга».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тут напротив «Нижний Новгород», который вообще не по делу обыграл «Крылья Советов», но при этом трех игроков потерял из-за дисквалификации. Не будет Кротова, не будет Александрова, который вообще должен был быть удален в игре с Самарой, не будет Рыбчинского.

В общем, мне кажется, «Оренбург» сильнее. И, учитывая, что не все команды сразу привыкают к искусственному газону в Оренбурге, хороший вариант, как часто многие предлагают и часто этот вариант доезжает, — гол «Оренбурга» в первом тайме за 1,7. Почему бы и нет», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

Малком рассказал о желании войти в историю «Зенита».

Червиченко: Абаскаль справился со своей работой в «Спартаке».

РФС отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Клотету.