«Сочи» — «Торпедо»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Торпедо» в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

«Две проблемные команды встречаются. «Сочи» оказался в тупиковой ситуации после ухода Курбана Бердыева. Не очень понятно, верит ли руководство в Дмитрия Хохлова, есть ли у него кредит доверия или уже ведутся поиски нового главного тренера. Но по игре «Сочи» выглядит очень невзрачно. Мало что получается в атаке — это главная проблема. Хохлов в затруднительном положении. Задач у команды на концовку сезона нет. Понятно, что не попадут в стыки, вверху бороться не за что. Мотивировать футболистов в такой ситуации тяжело, тем более что много опытных игроков в команде. Пока сочинцы не забивают при Хохлове.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Торпедо» проиграло важнейшую игру «Химкам», очень слабо сыграло в обороне. Считаю, что какие-то выводы обязан сделать испанский тренер москвичей. Может быть, будут изменения в составе, может быть, как-то перестроят игру. При этом «Торпедо», конечно, надо выигрывать. Но «Сочи» не захочет снова уступать, тем более аутсайдеру.

Поставлю на тотал меньше 3 мячей. Тут может возникнуть такая ситуация: одни могут, но не очень хотят, а другие очень хотят, но мастерства и командной готовности может не хватить. Ничья 1:1 или минимальная победа одной из команд. Такие расклады мне кажутся самыми реальными», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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