«Сочи» — «Торпедо». Клотет зря винит Кутепова

Главный тренер автозаводцев нашёл виновника поражений, но это не решит проблемы в защите.

30 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Сочи» — «Торпедо». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 1.36. Успех москвичей оценивается в 7.60. На ничью дают коэффициент 5.25.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Торпедо» 30 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что игра 25-го тура чемпионата России «Сочи» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Сочи» — «Торпедо» (30.04.2023)

Игра 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Торпедо» пройдёт 30 апреля на поле стадиона «Фишт» (Сочи). Начало — в 16:30 мск. Гостей устроит только один вариант — победа, ведь в противном случае их шансы на выживание в РПЛ будут близки к нулю.

Спонтанное решение руководства «Сочи» уволить Курбана Бердыева вызвало много вопросов у болельщиков. Опытному тренеру предоставили минимум времени проявить себя. Теперь шансы будут у Дмитрия Хохлова. С ним у команды два поражения и ноль забитых мячей.

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Судя по результату, игроки потеряли мотивацию на финишную часть сезона. Задача у Хохлова простая — вернуть футболистам уверенность и поставить цель. Весьма вероятно, что с этой задачей Дмитрий справится.

В тренерской карьере Хохлова мало ярких достижений, но и нет провалов. Это крепкий тактик, старающийся подбирать схему под имеющихся в его распоряжении футболистов. Наверняка он сделал верные выводы из двух матчей «Сочи» и определил пути исправления ситуации.

Проблески командной игры просматривались у «Сочи» в минувшей встрече с «Ахматом». Они стремились к контролю мяча (55% владения) и создали несколько опасных моментов в штрафной площади соперника. Джорджевич даже забил гол, но после вмешательства VAR арбитр отменил взятие ворот.

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У Хохлова оказалось достаточно времени, чтобы наладить нападение к матчу с «Торпедо». Автозаводцы идеально подходят в качестве соперника для отработки навыков игры в атаке. Защита автозаводцев напоминает проходной двор.

Главный тренер «Торпедо» Клотет быстро проникся идеей поиска виновного после поражения в матче с «Химками» (2:4). Он отстранил от тренировок с основой центрального защитника Илью Кутепова и капитана команды Равиля Нетфуллина.

Вызывает сомнение, что такой метод автозаводцы воспримут позитивно. Команда в текущем сезоне стала полем для экспериментов — смена тренеров, перестановки в руководстве и туманные финансовые перспективы.

Нельзя сказать, что Кутепов главный виновник поражения в матче с «Химками». Выделив одного футболиста, тренер снял ответственность с себя и переложил на игроков. Насколько решение оказалось правильным и сплотит ли команду Клотет, покажет встреча с «Сочи».

«Сочи» и «Торпедо» провели семь очных матчей. Минимальное преимущество на стороне автозаводцев — четыре победы, а три матча выиграли сочинцы. Разница забитых мячей 8:11 в пользу гостей.

«Сочи» должен прибавить. У команды есть глубина состава и лидеры в каждой из линий. Например, тот же Нобоа, который недавно заявил о желании получить российское гражданство. Его связка с Юсуповым в центре поля вполне может стать решающим фактором в пользу победы хозяев.

«Торпедо» готовится к игре в нервной обстановке. Неизвестно, как повлияет на настрой футболистов отстранение от основы двух опытных игроков, которые наверняка имели авторитет в раздевалке.

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Вряд ли за неделю Клотет решит проблемы в тактике и устранит пустоты в обороне. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Сочи» с форой (-1.5) за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Торпедо» 30 апреля 2023 года

Серия поражений у «Сочи» слишком затянулась. Ещё в Грозном у команды был шанс набрать три очка. Учитывая хаос и растерянность у аутсайдера, поставим на победу подопечных Хохлова с форой (-1.5) за 2.03. Отстранение важных футболистов плохо скажется на авторитете Клотета.

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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