«Сочи» — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Торпедо» в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 2.26.

«Сочи» дома сыграет против московского «Торпедо». Ну, если и здесь «Сочи» не забьёт, то не знаю. Пеп Клотет двухматчевую дисквалификацию получил, поэтому снова не будет руководить командой, как и в игре с «Химками». Как играет «Торпедо» в обороне, мы все прекрасно видели по игре с «Химками».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Хохлова пока 0 забитых мячей: 0:2 и 0:1 в качестве главного тренера «Сочи». Но дома последнюю команду чемпионата, которая только что проиграла суперважный матч, мне кажется, «Сочи» должен обыгрывать, причём достаточно уверенно. Да, в Кубке России играли, и там «Сочи» ещё при Гаранине уступил «Торпедо» — 1:3, но то был кубковый матч, а здесь чемпионат, да ещё и новый тренер у москвичей.

В общем, я верю в Дмитрия Валерьевича Хохлова, хочется пожелать ему удачи. И то, что не удалось «Сочи» реализовать в предыдущих матчах, может быть, реализуется здесь.

Я думаю, что «Сочи» выиграет и, как мне кажется, выиграет минимум с разницей в два мяча. Мой прогноз – победа «Сочи» с форой (-1.5) за 2.26», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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