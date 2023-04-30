«Локомотив» — «Химки»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 30 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Химки» в 25-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 4.5 за 1.85.

«Заключительный матч тура. «Локомотив» хорош, ничего не скажешь. Он может потерпеть, где надо, где надо, может включиться. Сейчас у Галактионова управляемая команда. Плюс-минус у кого-то лучше получается игра, у кого-то хуже. Жалко, что травму получил Пиняев, но у «Локомотива» сейчас есть хорошая обойма, которую можно ротировать. Отсутствие Митая — вообще не большая проблема для железнодорожников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Химки» под руководством Талалаева выиграли одно сражение и идут дальше. Надеюсь, что голос у Андрея Викторовича восстановился и он сможет управлять командой как надо в этой встрече. Плюс матч с «Локомотивом» для Талалаева очень принципиален, потому что его хотели как-то назначить туда, но что-то там не срослось. И наверняка какой-то должок, какой-то приветик, как делает Артём Дзюба, Талалаев хочет передать «Локомотиву». Но, разумеется, своих приветиков хватает у Дзюбы и компании.

«Локо» просто сильнее, чем нынешние «Химки». Я думаю, что «Локомотив» выиграет, но, учитывая, что пришёл Талалаев, в обороне команда должна действовать чуть понадёжнее, как, например, мы видели в Самаре.

«Локомотив» вряд ли одержит суперкрупную победу, да и Педриньо уехал из «Локомотива», кто же покер будет делать?! Так что мой прогноз – победа «Локомотива» и тотал меньше 4.5 за 1.85», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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