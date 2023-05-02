«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура Примеры «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.78.

«Обсудим один из матчей тура Примеры, который пройдёт среди недели. «Барселона» на своём поле примет «Осасуну», которая располагается на восьмом месте и сохраняет шансы попасть в Лигу Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но именно сейчас команде из Памплоны совершенно не до чемпионата и не до борьбы за места в Лиге Европы. Дело в том, что «Осасуна» проведёт этот матч за несколько дней до главного матча клуба за последние несколько десятилетий. 6 мая «Осасуна» проведёт финальный матч Кубка Короля с «Реалом», поэтому вся концентрация команды будет именно на этом противостоянии.

Предполагаю, что матч на «Камп Ноу» «Осасуна» просто сдаст. В последние годы очень часто, когда приходилось проводить два матча за неделю и впереди была игра с грандом, памплонцы просто сдавали матч. Обычно выходил далеко не основной состав, поэтому зачастую команда проигрывала с крупным счётом.

Думаю, что и в этот раз лидерам будет дан отдых, хотя бы потому, что игра с «Барселоной» всегда энергозатратная. Если выкладываться в этом матче, то через три-четыре дня будет сложно найти силы на следующую игру.

В этом матче прогнозирую очень лёгкую и уверенную победу «Барселоны». Возьму победу хозяев поля с форой (-1,5). Можно вспомнить недавнюю игру «Барсы» с «Бетисом» (4:0), но там на ход матча повлияло раннее удаление у «Бетиса», — сказал Вишневский.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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