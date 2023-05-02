«Даллас» — «Сиэтл»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен».

Ставка: победа «Далласа» и ТБ 4.5 за 2.53.

«В этой паре есть ярко выраженный лидер и такой же аутсайдер. Аутсайдером является «Сиэтл», даже несмотря на то что он оставил Кубок Стэнли сиротой, выбросив из турнира его действующего чемпиона. Но давайте будем искренни хотя бы перед собой: царь был ненастоящим. Причём ненастоящим до такой степени, что в седьмой игре был вынужден собрать всех, способных дотащить шайбу до чужой зоны и там добросить до ворот, в одно звено. А когда у этого звена ещё и не пошла игра, «Колорадо» спёкся. На фоне теперь уже экс-чемпионов «Сиэтл» представлял собой яркий образец обезьяны с гранатой, поскольку невозможно было понять, что она сейчас выкинет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Между прочим именно этот элемент должен больше всего волновать тренерский штаб «Далласа». Вроде громких имён в «Кракене» нет от слова «вообще», и кого-то держать персонально – это только унижаться самому. Но при этом все четыре звена на удивление ровненькие, взаимозаменяемые, и в рамках тренерской концепции на матч каждое может неприятно соперника удивить. Если «Даллас» решит эту задачку со многими неизвестными, то выйдет в финал конференции достаточно легко. Если не решит – придётся помучиться.

Мне кажется, на выходе будет нечто среднее. То есть задачку «Даллас» решит, но ближе к концу серии. Которую в итоге и заберёт, посбивав все ноги. Думаю, что «звёздам» удастся выиграть в лучшем случае со счётом 4-2, но вполне возможен и седьмой матч. Начнётся же серия с взаимно разведывательного матча, в котором будут и заброшенные шайбы, и много всякого интересного с тоталом выше 4.5. Но выиграют его в итоге хозяева», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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