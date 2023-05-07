«Боруссия» Д — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Вольфсбург».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.77.
«Бундеслига на финишной прямой. «Боруссия» была впереди, но лидерство своё упустила. Однако есть ещё несколько матчей, в которых «Бавария» может потерять очки, поэтому дортмундцам остаётся брать максимальное количество очков.
В ближайшем туре соперником дортмундцев будет «Вольфсбург». «Волки» очень непредсказуемая команда, зависящая от эмоций. Я бы не стал отталкиваться от результата в этом матче, так как и у «Боруссии» есть проблемы с достижением этого самого результата.
Думаю, что в этой игре надо исходить из забитых мячей. «Боруссия» будет атаковать, задача забить не один гол. Мне нравится ставка «обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 16.55.
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