«Локомотив» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.04.

«Локомотив» и «Сочи» встретятся в очередном туре российского чемпионата. Интересная игра, команды стоят на соседних строчках. Хотя для меня железнодорожники выглядят очевидными фаворитами.

«Сочи» смог в последнем туре обыграть «Торпедо» со счётом 3:1. Таким образом, клуб прервал свою серию поражений. До этого сочинцы теряли очки в матчах с «Крыльями Советов» (1:2), «Краснодаром» (0:2) и «Ахматом» (0:1).

В таблице команда опустилась до девятого места. Подняться выше «Сочи» будет тяжело – отставание от «Краснодара» насчитывает пять очков.

А вот «Локомотив», думаю, ещё может подняться в таблице РПЛ. Да, располагаются сейчас железнодорожники сразу за «Сочи», имея на два очка меньше. Но уж слишком хорошо выступает команда Галактионова. Думаю, на финише чемпионата мы увидим клуб в топ-8.

Только один раз за последнее время «Локомотив» проиграл – ожидаемо, «Зениту» (1:2). Но вот в остальных противостояниях команда набирала очки, часто побеждала. В том числе не уступили железнодорожники ЦСКА с верхушки таблицы – 1:1.

В общем, я тут верю в успех «Локомотива». Железнодорожники набрали ход, Дзюба находится в хорошей форме. А «Сочи» как раз сейчас выступает достаточно неуверенно, часто проигрывает. Плюс южанам предстоит играть на выезде.

Так что я предлагаю поставить на победу «Локомотива», — сказал Мостовой.