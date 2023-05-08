«Брайтон» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Брайтон» — «Эвертон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.78.

«Безоговорочные 6:0 над «Вулверхэмптоном», уверенная игра и 1:0 над «Ман Юнайтед». «Брайтон» в полном порядке, и, кажется, с намеченного пути южане до окончания сезона не свернут. С «Эвертоном» вряд ли будет легко, по крайней мере до первого забитого мяча. Но в том, что игра будет проходить под диктовку хозяев, сомнений немного.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Эвертон», конечно, будет дерзить – что ещё «ирискам» остаётся делать, чтобы выбраться из зоны вылета? Но во главу угла, понятное дело, поставят оборону – всё-таки тягаться в открытом футболе с одной из самых играющих команд страны было бы наивно.

Команда Шона Дайча не выигрывает уже семь туров и вряд ли сделает это сейчас, но и в то, что она безропотно уступит, не слишком верится», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 15.05.

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