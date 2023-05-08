«Локомотив» – «Сочи»: ставка Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Сочи» в 26-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.04.

«Московский «Локомотив» дома сыграет с «Сочи», игра закроет расписание 26-го тура. Это будет вынесенный понедельничный матч. «Сочи» с Хохловым одержал одну победу — над «Торпедо» в предыдущем туре, но какой-то стабильности команда пока добиться не может. И понятно, что уже есть какие-то набросики на следующий сезон. Руководители «Сочи» думают, с кем расставаться, кого оставлять. Дмитрий Хохлов пытается внушить своим футболистам уверенность, что они могут играть на уровне команды прошлого сезона, которая заняла второе место, но «Сочи» сейчас очень неорганизованно выглядит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив», в свою очередь, набрал хороший ход и матч за матчем выглядит весьма неплохо. Если «Локомотив» сыграет качественно, что команда при Галактионове может сделать, плюс домашняя встреча… Думаю, «Локомотив» одержит победу. Не забываем, что «Локомотив» в матче первого круга крупно уступил «Сочи». Так что тут ещё и реваншистский настрой вполне может быть. Поэтому мой прогноз — победа «Локомотива» за 2.04», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 15.05.

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