«Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон».

Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.77.

«В двух играх кряду «святые» делали все возможное для достижения результата, выкладывались, но ничего не добивались. Уступили дома более дерзкому «Борнмуту», а затем выглядели лучше в гостях у «Ньюкасла» до перерыва, повели в счете, но были задавлены взявшимися за дело «сороками» после перерыва, уступив по ударам 0-17, по ударам в створ 0-5, по угловым 1-8 и по счету 0-3. Кажется, после такого прийти в себя будет очень сложно. Да и заветное 17-е место уже кажется почти недосягаемым со дна таблицы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Форест» за последнюю неделю героически переиграл «Брайтон», а затем при не самой плохой игре уступил более классному «Брентфорду». Команда Стива Купера по-прежнему в зоне вылета, и предстоящая игра кажется последним и самым осязаемым шансом взять три очка, дабы из нее хотя бы на время выползти. Думаю, этот мотивационный фактор и заряженность на результат при родных болельщиках и делают «Форест» здесь фаворитом», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 15.05.

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