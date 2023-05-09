«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«У нас впереди решающие матчи Лиги чемпионов. Анчелотти против Гвардиолы. Второй год подряд они играют в полуфинале. Не стоит забывать и о позитивных эмоциях после победы в Кубке Испании. Но и «Сити» по весне накатывает превосходно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В великолепной форме находятся и Холанд, и Де Брёйне, и Гюндоган. «Ман Сити» без пяти минут чемпион Англии, главное не оступиться в последних турах.

Если говорить о Лиге чемпионов, то в прошлом сезоне «Сити» откровенно не повезло, когда клуб из Манчестера имел подавляющее преимущество. Сейчас по игре «Реал» выглядит лучше, чем в прошлом сезоне, но и «Ман Сити» также играет сильнее, чем год назад.

Главным пазлом в составе «горожан» стал Холанд, который побил, казалось, вечный рекорд по результативности в АПЛ. Думаю, что «Сити» предложит что-то своё, у Анчелотти также есть свой план на эти матчи. Но когда мы говорим о такой паре, то в первую очередь думаем о голах.

Мне кажется, что как раз вариант обе забьют за 1.65, пусть и не самый высокий коэффициент, но напрашивается в этой игре. Да, есть Куртуа у «Реала», «Ман Сити» гибридно играет в защите, и многое доведено до автоматизма, но голы всё же должны быть. Холанд против Бензема — это просто топ атакующего футбола и противостояния», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.06.

Обляков сообщил, что успеет восстановиться к следующей игре ЦСКА.

FootMercato: «МЮ» хочет приобрести Неймара.

Хохлов: ставить «автобус» не хотим, это не путь «Сочи».