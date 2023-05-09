«Реал» Мадрид — «Ман Сити»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».
Ставка: ничья за 3.75.
«Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» снова сойдутся в Лиге чемпионов. Конечно, очень тяжёлый матч для прогноза. В предыдущие годы соперники уже доказали, что в очных встречах способны удивить всех.
История «Ман Сити» с Лигой чемпионов – очень интересная. Клуб, кажется, смог добиться всего, кроме победы в главном еврокубке. И как раз таки «Реал» часто вставал на пути «горожан».
Но думаю, в этом полуфинале у подопечных Гвардиолы будет шанс. Да, в АПЛ команде некогда расслабляться – только-только клуб смог опередить «Арсенал» и приблизиться к чемпионству. Однако и «Реалу» сейчас непросто. На прошлых выходных клуб провёл финал Кубка Испании с «Осасуной». Тяжёлая победа мадридцев – 2:1. Подопечные Анчелотти точно оставили много сил на поле.
Обе команды обладают топовыми молодыми звёздами. Холанд недавно стал рекордсменом чемпионата Англии по голам в одном сезоне. Сумасшедшую статистику выдаёт норвежец. Однако у «Реала» есть чем ответить, и я тут даже не о Бензема говорю. Следить за игрой Винисиуса – одно удовольствие. Почти без перерывов играет молодой бразилец. И всё равно он способен оторваться от любого защитника.
Я тут жду, само собой, равной борьбы. Гвардиола, конечно же, придумает что-то особенное для «Реала». А мадридцы, обладающие огромным опытом выступлений в важных матчах, тоже в грязь лицом не ударят.
Не думаю, что в этом первом матче полуфинала противники определят победителя. Сейчас они будут больше присматриваться друг к другу. Основная драма пройдёт в ответном матче. Так что ставлю тут на ничью», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 7.06.
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