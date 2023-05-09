«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Реала» за 3.20.

«Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» снова встретятся в Лиге чемпионов, и опять на стадии полуфинала. Год назад «горожане» были близки к выходу в финал, но тогда мадридцы снова совершили камбек и выбили подопечных Гвардиолы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Манчестер Сити» настроен на победу в турнире. С Холандом в составе клуб стал только сильнее. Даже большое отставание от «Арсенала» в АПЛ команда Гвардиолы смогла отыграть – сейчас она близка к очередному чемпионству в Англии.

А вот «Реал» не смог добиться успеха в чемпионате Испании. Еще в середине сезона они с «Барселоной» шли рядом друг с другом. Однако на дистанции каталонцы оказались стабильнее. Сейчас отставание «сливочных» от лидера уже слишком большое.

Впрочем, без титулов в Испании подопечные Анчелотти все равно не остались. На выходных команда победила «Осасуну» в финале Кубка Испании (2:1). «Ман Сити» же финал Кубка Англии предстоит провести через месяц.

В общем, тут опять сыграют два равных клуба, которых можно назвать фаворитами на победу в турнире. Но именно сейчас я все-таки чуть больше верю в успех «Реала». Помимо большого опыта выступлений и побед в подобного рода матчах, мадридцы еще и будут играть дома. Так что предпочтение я отдаю хозяевам поля. Моя ставка – победа «Реала», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.06.

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